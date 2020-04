Acuut brandgevaar geweken in De Liereman: natuurdomein terug open voor publiek Jef Van Nooten

29 april 2020

14u54 0 Oud-Turnhout Door de regenval is het grootste brandgevaar in Landschap De Liereman geweken. Het natuurdomein is terug open voor publiek.

Landschap De Liereman was anderhalve week gesloten voor het publiek. Het brandgevaar was er te groot door de droogte en wind. Twee dagen nadat het domein werd afgesloten voor publiek, ontstond er zelfs een grote natuurbrand waarbij 30 à 40 hectare veengebied in de as werd gelegd. “Door de regen van de afgelopen dagen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos brandfase rood verlaagd naar brandfase geel”, vertelt Gert Van Echelpoel, ambtenaar noodplanning van de gemeente Oud-Turnhout. “De acute dreiging voor brandgevaar is voorbij waardoor Landschap De Liereman opnieuw toegankelijk is voor het publiek.”