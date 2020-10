Achilles Cools stelt nieuwste roman ‘De Liereman’ voor Jurgen Geyselings

11 oktober 2020

16u32 0 Oud-Turnhout In Oud-Turnhout, de thuishaven van schrijver Achilles Cools (71) werd zaterdag zijn nieuwste boek voorgesteld. Het boek ‘De Liereman’ gaat over de zwakheid van de mens en allerlei natuurproblemen die de kop opsteken. Het boek is voor een deel gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Kunstenaar en natuurfilosoof Achilles Cools stelde zaterdagmiddag zijn nieuwste roman voor. Met het levensverhaal van De Liereman vertelt de auteur over de zwakheid van de mens, de teloorgang van onze biodiversiteit, klimaatverval, de uitbuiting van de dieren en de dreiging die daardoor op ons afkomt. De roman is voor een stuk gebaseerd op echte gebeurtenissen uit het leven. De boekvoorstelling vond plaats aan zijn eigen woning. Het pand draagt de naam Zandkasteel, heeft een bijzondere architectuur en bevindt zich verdoken in het natuurgebied van Oud-Turnhout.

Opbrengst voor natuurgebied

Kempenaar Achilles Cools, geboren in 1949, schreef al meerdere boeken, waarvan De Kauw twaalf herdrukken haalde. Hij had tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Cools woont en werkt deels in Landschap De Liereman en deels in zijn finca in Extremadura, Spanje. Het boek wordt onder meer verkocht in het bezoekerscentrum van Landschap De Liereman en kost 15 euro. Per verkocht boek in het bezoekerscentrum gaat er 10 euro rechtstreeks naar het natuurgebied.