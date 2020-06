350 schapen grazen op verbrand natuurgebied: “Herstel van De Liereman zal zeker 5 jaar duren” Jef Van Nooten

12 juni 2020

13u47 2 Oud-Turnhout De natuur in Landschap De Liereman begint zich te herstellen na De natuur in Landschap De Liereman begint zich te herstellen na de verwoestende brand van 22 april . Het zwartgeblakerde natuurgebied begint al groene plekken te vertonen door het opschietende pijpenstrootje. “Dit lijkt goed nieuws, maar dat is het niet”, zegt Guy Laurijssens van Natuurpunt. Zo’n 350 schapen moeten nu voorkomen dat deze grassoort zich verder kan verspreiden. Het totale herstel met tal van ingrepen in De Liereman zal zeker 5 jaar duren.



Zeven weken is het intussen geleden dat De Liereman in Oud-Turnhout getroffen werd door een zware brand. Dertig hectare waardevol veengebied werd in de as gelegd. De natuur begint zich er stilaan te herstellen. “Kort na de brand zag alles hier zwart. Nu begint het al terug groen te zien”, vertelt Guy Laurijssens, consulent natuurplanning van Natuurpunt. Goed nieuws zou je denken, maar dat is het niet. “Het groen dat je ziet, is het pijpenstrootje, een gras dat typisch is voor de heide. Maar dat kan een probleem vormen als het te sterk uitbreidt.”

Stikstofgehalte

Zonder tussenkomst van de mens – en 350 schapen – zou zo’n sterke verspreiding van het pijpenstrootje er zeker komen. De grassoort groeit immers nog beter bij verdroging en een hoog stikstofgehalte in de lucht. “Door de brand groeit het pijpenstrootje dus nog beter. Hett gaat meer zaden vormen die ook nog eens beter gaan kiemen op een verbrande ondergrond. Het heeft dus de neiging om sterk uit te breiden, en dit zou ten koste gaan van andere vegetatie. Met de schapenbegrazing proberen we dat te voorkomen”, vervolgt Guy Laurijssens.

Maar liefst 350 schapen lopen sinds enkele dagen rond in het getroffen natuurgebied. Ze worden begeleid door herder Beire. Hij ondervond al snel de gevolgen van de brand. “De schapen waren mooi wit toen we hier maandagavond aankwamen. Ze waren net geschoren. Intussen zien ze zwart door in het verbrande natuurgebied te grazen. Zelfs mijn lakens thuis zien helemaal zwart door het roetstof”, lacht de herder.

Augustus

De schapen blijven nu 2 à 3 weken in De Liereman om het pijpenstrootje zo kort mogelijk te grazen. Om te voorkomen dat deze grassoort zaad kan vormen en zich zo exponentieel kan vermeerderen. In augustus komen de schapen nog eens een aantal weken terug, net zoals ze dat de komende jaren regelmatig zullen doen.

Maaien

Natuurpunt rekent niet alleen op de schapen voor het herstel van De Liereman. De verbrande oppervlakte is te groot om volledig door schapen te laten grazen. “Bovendien heeft een groot deel van het terrein een veenondergrond. De schapen zouden er gewoon in weg zakken. Die zones die we gaan maaien, ook met het doel dat het pijpenstrootje zaad zal vormen”, vertelt Guy Laurijssens.

De vrijwilligers van Natuurpunt zullen in totaal 5 jaar intensief moeten werken aan het herstel van De Liereman. Ze werkten daarvoor een pakket met verscheidene maatregelen uit. “Rond het veengebied staan veel verbrande bomen. Die gaan we wegnemen in de loop van de komende jaren”, blikt Laurijssens vooruit. “Langs de weg en op drogere delen is dat geen probleem. Daar kunnen we gemakkelijk aan met machines. Maar aan de rand van het veen is de ondergrond nat. Daar gaan we met speciale schotten moeten werken om de machines voldoende draagkracht te geven. Dat wordt geen sinecure.”

Grachtjes

Om het volledige herstel mogelijk te maken, moet ook de groei van veenmos terug op gang worden gebracht. “Daarvoor is het best zo nat mogelijk. We gaan daarom ingrepen doen die het terrein terug natter kunnen maken. Er lopen bijvoorbeeld een heel aantal kleien grachtjes dwars door het veengebied. Die zijn ooit historisch gegraven. We bekijken of we die dicht kunnen maken of opstuwen om het water beter op te houden. Want zeker bij droge zomers wordt het anders een probleem voor het veenmos.”