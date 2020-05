30 vrijwilligers patrouilleren om nieuw inferno in De Liereman te voorkomen: “De schrik zit er goed in”

Oud-Turnhout

De schrik zit er goed in nu opnieuw code rood is afgekondigd voor Landschap De Liereman. Niet alleen bij Natuurpunt, maar bij uitbreiding bij alle natuurliefhebbers in de Kempen. “Dertig vrijwilligers houden de wacht om eventuele brandhaarden snel op te merken”, zegt Kris Van der Steen van Natuurpunt. In april werd De Liereman nog getroffen door een zware brand .