Zondag eerst gaan stemmen, en dan met de Vespa eropuit: Vespa Club Leuven organiseert tiende Deugnieten Rit in Haasrode Stefan Van de Weyer

23 mei 2019

De Vespa Club Leuven organiseert nu zondag al de tiende editie van de Deugnieten Rit in Haasrode. Nadat je bent gaan stemmen, kan je je nog ter plaatse gratis inschrijven voor de leuke rit. Dat kan tussen 11 en 14 uur aan Herberg Den Deugniet in de Milsestraat 49 in het centrum van Haasrode. De weergoden voorspellen goed weer voor zondag, dus met zijn allen veni, vidi, vespa!