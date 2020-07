Zoekacties naar Eduard Timmermans (77) gaan verder na tips Joris Smets

31 juli 2020

17u17 2 Oud-Heverlee De grootschalige zoekacties naar Eduard Timmermans worden dan toch verder gezet. Donderdagavond kwam er een nieuwe tip binnen na communicatie met de Federale Cel Vermiste personen. De zoekactie situeerde zich ‘s avonds rond de Kluis in Sint-Joris-Weert maar leverde niets op. Vandaag werd er in Meerdaalwoud gezocht en morgen gaan de zoekacties verder in Heverlee.

Eduard ‘Eddy’ Timmermans (77) is een van de stichters van de vrouwenploeg van OHL en vader van Katrien Timmermans, schepen in Oud-Heverlee. Maandag verdween hij uit woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee. Omstreeks 18 uur zou iemand hem nog opgemerkt hebben aan Brasserie 500 in Heverlee, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Eduard lijdt aan de ziekte van parkinson en kan verward overkomen.

Tips

Gisteren werd er na een coördinatievergadering samen met de politie beslist om de grootschalige zoekacties te staken. Het was voor de familie van Eduard afwachten op een tip om de zoekacties terug op te starten. Die kwam er gisterenavond al na communicatie met de Federale Cel Vermiste personen en er werd massaal gezocht rond de Kluis in Oud-Heverlee. Dit leverde helaas niets op. Vrijdag werd er opnieuw een grootschalige zoekactie op touw gezet waarbij vrijwilligers werden begeleid door een 30-tal politieagenten in Meerdaalwoud. Maar nog steeds ontbreekt elk spoor van Eduard die maandagnamiddag uit het woonzorgcentrum in Heverlee verdween.

Morgen wordt de zoektocht naar Eduard Timmermans verdergezet onder begeleiding van de politie. De vrijwilligers spreken ‘s ochtends af aan parking Arboretum in Heverlee bos om van daaruit verder te zoeken naar de vermiste man.

Eduard Timmermans is 1m75 en draagt een beige jas, een blauwe gilet, een beige broek en een wit hemd met blauw motief. Indien u Eduard gezien heeft, neem dan contact op met 016 21 06 10, 0800 30 300 of het noodnummer 101.