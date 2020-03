Wijnhandel Dulst levert degustatieboxen aan huis nadat degustatieweekend

in het water viel Joris Smets

28 maart 2020

13u08 14 Oud-Heverlee Wijnhandel Dulst uit Oud-Heverlee zag hun lentedegustatie, gepland voor dit weekend, in het water vallen. Dulst levert de degustatieboxen dan maar aan huis, en maakt zo het beste van een benarde situatie. “De wijnbouwers zorgden ook voor een video per geselecteerde wijn”, vertelt Marc Dulst.

Wijnhandel Dulst in Oud-Heverlee zag zich, net als alle andere niet-essentiële voedingszaken, genoodzaakt de deuren te sluiten wegens de coronamaatregelen. De jaarlijkse lentedegustatie, die menig wijnliefhebber op de kalender had aangekruist, kon niet doorgaan. Dulst bleef achter met een gigantische stock. “In crisistijden moet je creatief zijn”, zegt Marc Dulst. Daarom brengen zij nu de lente naar je thuis met degustatieboxen.

Omzet

Alle evenementen, waar Dulst wijn voor zou leveren, zag de wijnhandel afgelast worden. Daarnaast viel hun volledige omzet uit de horeca ook weg. De fysieke winkel moest dicht en er heerste grote onzekerheid. “60 procent van onze omzet komt uit horeca en evenementen”, vertelt Marc Dulst. “Daardoor hebben wij dus ook een deel economische werkloosheid moeten inroepen. Gelukkig bestaan we al 26 jaar en hebben we wel een soort van buffer, wij kunnen tegen een stootje. Voor jonge creatieve mensen bloedt mijn hart. Maar als dit maanden aanhoudt, dan gaan ook wij met een serieus probleem zitten.”

Degustatiebox

De geplande lentedegustatie voor dit weekend, waar alle wijn al voor geleverd was, kon niet doorgaan en daarom kwam Dulst creatief uit de hoek. “De wijnbouwers die aanwezig zouden zijn op onze lentedegustatie hebben we gevraagd een favoriete fles te kiezen en daarbij een video te maken. Deze informatieve video zit bij de degustatieboxen, die bestaan uit 6 of 12 geselecteerde flessen wijn. Deze leveren we nu ook aan huis.”

“Vroeger hadden we 10 leveringen in grote volumes, nu zijn dat er 30 per dag in kleine volumes”, aldus Dulst. “Het is natuurlijk aanpassen, maar gelukkig hebben we al heel wat positieve reacties gehad. Door deze actie heb ik ook onze chauffeur en magazijnier in dienst kunnen houden.”

Filmwijn

Heel veel mensen zitten thuis in quarantaine, en daardoor wordt er al eens vaker de tijd genomen voor een uitgebreid diner of een film. Dat is ook Dulst niet ontgaan. “Mensen proberen de gezelligheid ook op te zoeken door te genieten van een goed glas wijn bij het eten of voor televisie.”

De vraag naar een suggestie voor de betere ‘filmwijn’ kon dan ook niet uitblijven: “Ik zou een ‘Salcheto, Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016' aanraden. Dit is een fruitige Sangiovesewijn uit Toscane, die een ronde aanzet heeft, elegante tannines en een frisse afdronk met persistentie. Dus als de film niet boeiend is, heb je toch plezier aan de wijn!”