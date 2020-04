Wijnhandel Dulst geeft online les in wijnproeven JSL

29 april 2020

14u41 0 Oud-Heverlee Wijnhandel Dulst in Oud-Heverlee blijft niet bij de pakken zitten. Zo leveren zij niet alleen Wijnhandel Dulst in Oud-Heverlee blijft niet bij de pakken zitten. Zo leveren zij niet alleen degustatieboxen aan huis , ook het wijnproeven gaat online verder. De lessen vinden plaats via Zoom en zijn een succes.

Gedreven door hun gezamenlijke passies en uitgedaagd door de huidige omstandigheden, ontstond het idee voor het opzetten van deze alternatieve, online winetasting waarbij telkens een tiental ondernemers/managers en hun respectievelijke partners gedurende een degustatie-webinar van 1 à 1,5 uur onderduiken in de magische wereld van de wijnen. “Telkens worden twee vergelijkbare wijnen geproefd en toegelicht door onze wijnconsulenten”, klinkt het bij Dulst. “Bovendien neemt er ook telkens een chef deel en worden de deelnemers tevens begeleid in het ‘pairen’ van de beste gerechten bij elke wijn.”

Succes

“In deze coronatijden proberen we creatief te zijn en ontstaan er leuke nieuwe initiatieven. Dit is er een van”, zegt Marc Dulst. “Wij zijn gewoon om wijnles te geven, we hebben telkens in het voor- en najaar een educatief programma Dulst, maar online les geven in wijnproeven is nieuw voor ons. Het grote verschil is dat je minder wijnen per avond kan bespreken omdat iedere deelnemer die flessen natuurlijk thuis ontkurkt.”

“Door het grote succes waren we verplicht 3 groepen te creëren en ondertussen hebben we reeds een aantal sessies achter de ‘tong’”, aldus Jean Huysecom. “De reacties tot nu toe zijn uiterst positief. Velen vinden dit super en kijken met veel enthousiasme uit naar de volgende sessie”, vult Daan De Wever aan. “Zo komen we alvast op een aangename manier dichter bij het einde van onze quarantaine én steunen we onze horeca-vrienden”, besluit Erik Schroeven. “Na afloop van de quarantaine plannen we immers een reële reünie van elke groep samen in het restaurant van de deelnemende chefs.”