Wie wil pop-up zomerbar uitbaten aan het Zoet Water? Kim Aerts

24 juni 2020

15u03 1 Oud-Heverlee Het voormalig terras van het café aan het Zoet Water in de Maurits Noëstraat wordt door de gemeente in concessie gegeven voor het openen van een pop-up zomerbar. Die zou kunnen openen van 17 juli tot 11 oktober.

De gemeente Oud-Heverlee geeft een deel van het perceel gelegen in de Maurits Noëstraat 15, gelegen naast de cafetaria in open lucht in concessie , met name het voormalige terras van de cafetaria. De gemeente verwacht deze zomer meer bezoekers aan het Zoet Water omdat voor velen een vakantie in eigen land de enige optie is. “Het is een meerwaarde voor de beleving van het Zoet Water Park en met name voor de speeltuin dat de bezoekers de mogelijkheid hebben om in het park zelf een drankje en een kleine snack te nuttigen”, klinkt het.

Geïnteresseerden maken hun kandidatuur over uiterlijk op maandag 6 juli om 12 uur per mail naar secretariaat@oud-heverlee.be of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis. Het goed wordt in concessie gegeven aan de concessiehouder tijdens de periode van vrijdag 17 juli tot en met zondag 11 oktober 2020 met vrijdag 17 juli als exacte startdatum van het project.