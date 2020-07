Wie heeft Eduard Timmermans (77) gezien? Sinds maandag ontbreekt elk spoor van man die uit het rusthuis verdween Joris Smets

30 juli 2020

15u14 2 Oud-Heverlee Waar is Eduard Timmermans (77)? Waar is Eduard Timmermans (77)? Het is de vraag waar heel Oud-Heverlee en omstreken met man en macht een antwoord op zoekt. De man lijdt aan de ziekte van Parkinson en verdween maandagnamiddag omstreeks 14 uur uit woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee. Sindsdien zoeken honderden vrijwilligers, de lokale en federale politie met patrouillehonden en helikopter naar Eduard, maar voorlopig ontbreekt elk spoor.

Eduard ‘Eddy’ Timmermans (77) is een van de stichters van de vrouwenploeg van OHL en vader van Katrien Timmermans, schepen in Oud-Heverlee. Maandag verdween hij uit woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee. Omstreeks 18 uur zou iemand hem nog opgemerkt hebben aan Brasserie 500 in Heverlee, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De lokale politie startte na zijn verdwijning meteen een zoekactie en kreeg niet veel later hulp van de federale politie die met patrouillehonden en een helikopter de buurt uitkamde.

De individuele acties mogen blijven gebeuren en ze hebben zeker nut. Wij vragen iedereen om te blijven kijken Maarten Timmermans

Honderden vrijwilligers boden zich aan bij zoon Maarten Timmermans en dochter Katrien Timmermans om mee te zoeken naar de vermiste Eduard. Een WhatsAppgroep werd opgericht om contact te houden en de grootschalige zoekacties onder de vrijwilligers te coördineren. Na een coördinatievergadering samen met de politie werd vandaag beslist om de grootschalige zoekacties te staken. Het is voor de familie van Eduard afwachten op een gouden tip die het verlossende antwoord kan bieden.

Zoekacties

De voorbije dagen en nachten vonden er zoekacties plaats in Oud-Heverlee en omstreken (zie foto hieronder). “Het aangelegen bos hebben we ook grondig uitgekamd de voorbije dagen”, zegt Katrien Timmermans. “Na drie dagen met man en macht zoeken, zijn er nu geen nieuwe grote zoekacties meer gepland. Zonder een echte duidelijke tip, bijvoorbeeld camerabeelden of iemand die hem gesproken heeft, zouden grote acties op dit moment niet meer echt helpen.” Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero stelt dat er veel tips zijn binnengekomen en onderzocht, maar die helaas steeds om andere personen gingen.

“De politie is verbaasd hoe snel en hoeveel er de afgelopen dagen uitgekamd en uitgespit is”, zegt Maarten Timmermans. “Onze familie dankt iedereen voor de grote inzet en de bereidwilligheid. Zeker ook onze neef Sam Biermans voor zijn gedrevenheid en deskundige coördinatie. We voelen ons echt door iedereen gesteund. Wij houden liever zelf en voor alle vrijwilligers een potje tijd en motivatie over indien er toch die ene gouden tip komt om dan nog eens allemaal samen iets uit te kammen. Ook de politie gaat nog een aantal acties ondernemen. De individuele acties mogen blijven gebeuren en ze hebben zeker nut. Wij vragen iedereen om te blijven kijken.”

Eduard Timmermans is 1m75 en draagt een beige jas, een blauwe gilet, een beige broek en een wit hemd met blauw motief. Indien u Eduard gezien heeft, neem dan contact op met 016 21 06 10, 0800 30 300 of het noodnummer 101.