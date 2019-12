Werken aan elektriciteitscabine Dassenstraat-Parkstraat ADPW

04 december 2019

16u19 0

Tot en met vrijdag 6 december wordt er gewerkt aan de elektriciteitscabine tussen de Dassenstraat en de Parkstraat, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De elektriciteitskabels worden overgebracht van de huidige cabine naar de tijdelijke cabine. In een latere fase zal de huidige kast vernieuwd worden en worden de kabels vanuit de tijdelijke cabine terug aangekoppeld in de nieuwe cabine.

De huidige werken zullen duren tot en met 6 december 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hierdoor zal er tijdelijke hinder zijn ter hoogte van de rotonde. Er wordt gewerkt met lichten op de Dassenstraat komende van Bierbeek richting Leuven, alsook komende vanuit de dorpskern Haasrode.

De Geldenaaksestraat wordt eenrichtingsverkeer komende van de rotonde. De Parkstraat is afgesloten ter hoogte van de Herpendaalstraat met uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken. Voor deze werken is een omleidingstraject voorzien via Dassenstraat - Herpendaalstraat - Parkstraat en omgekeerd.