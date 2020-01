Wereldmarkt levert meer dan 4.500 euro op ADPW

21 januari 2020

13u57 0

De Wereldmarkt van zondag 17 november 2019 in GC De Roosenberg in Oud-Heverlee bracht 4.585,06 euro op. Dit bedrag ging integraal naar 15 verschillende goede doelen in binnen- en buitenland. De gemeente bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.