Weg van Malawi: Bart Dereymaeker in het spoor van zijn vader voor Vranckx

31 mei 2019

12u09 0 Oud-Heverlee Bart Dereymaeker uit Sint-Joris-Weert reisde naar Malawi in het voetspoor van zijn overleden vader, Lieven. Die had in het grote zuiderse continent een project om jongeren naar school te helpen gaan, “Agogo steunt studenten”. Na zijn laatste reis stierf hij op 21 juli 2015 op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van malaria. Barts goede vrienden en tv-makers Thomas Schoenaerts en Bregt Jansegers reizen mee. Het trio uit Oud-Heverlee zal op zaterdag 1 juni te zien zijn in een nieuwe reportage van Nomaden op Canvas, jonge tv-makers die voor Vranckx de wereld intrekken.

“Ik gaf een beetje de voorzet voor die reis. Ik trok er met mijn beste vrienden heen en buiten de reportage was het een beetje vakantie, we gingen onder meer op een kleine safari. We trokken er vooral heen omdat de papa van Bart er zijn hart had verloren”, aldus Schoenaerts.

“Heeft het iets veranderd of is het een druppel op een hete plaat? Is het nog van deze tijd om zo aan ontwikkelingswerk te doen?” Op die vragen wilde het gezelschap een antwoord vinden. Eerste halte van de reis, Mulanje in het zuiden van Malawi. Daar woont Robert, de eerste student van het project. Hij heeft met de steun van Barts vader automechanica gestudeerd en heeft zijn eigen garage.

“Tijdens een bergtocht van mijn vader was Robert, toen zestien jaar, zijn gids. Hij was wees en stond er dus alleen voor. Hij had alleen geen geld om zijn studies te betalen. Mijn vader zag er veel potentieel in en besloot zijn studies te betalen, hij was de eerste student die hij zo “in gang” kreeg. Zo ging de bal aan het rollen. Hij zocht in de omgeving kinderen in soortgelijke situaties om te helpen. Hij ging op zoek naar beloftevolle studenten om hen een toekomst te geven”, aldus Dereymaeker.

“Was dat project van deze tijd, is het niet eerder aan NGO’s om daarmee bezig te zijn? Bart stond er aanvankelijk wat kritisch tegenover. Hij verwachtte dat je er eerder structureel moest ingrijpen in plaats van enkele studenten te steunen. Ter plaatse zagen we dat het meer was, de studenten pakten de hele gemeenschap met hen mee in dit project, ze straalden dat af op een grotere groep en het had er wel degelijk een stevige impact”, wist Schoenaerts. “Ik stond er inderdaad wat kritisch tegenover, maar ik kwam er met een heel andere indruk uit. Ik ging onderzoeken welk de waarde ervan was. Het had er zeker zijn plaats”, stelt Dereymaeker. “Ik kreeg voeling met de verhalen van mijn vader, die ginds al tien jaar bezig was. Je zag de mensen van de verhalen en kreeg er voeling mee. Het hele gegeven werd tastbaarder”, wist Bart.

Studeren is niet vanzelfsprekend in Malawi. Het onderwijssysteem staat onder druk. Bij een bezoek aan de basisschool van Mbayani, een van de grootste scholen van Oost Afrika, zien Bart, Thomas en Bregt klassen van meer dan tweehonderd leerlingen met één leerkracht. Er is een structureel tekort aan accommodatie, leerkrachten en didactisch materiaal.

“Je weet dat ze het er veel minder goed hebben dan wij. Ze hebben klassen met om en bij de tweehonderd leerlingen. Dat was de moeite om te zien, dat onderwijs staat er nog in zijn kinderschoenen. We hebben hier veel kritiek op ons onderwijs, maar we hebben het in België heel goed”, vervolgt Schoenaerts.

Lieven Dereymaeker liep malaria op tijdens een reis naar Malawi, waar hij zijn onderwijsproject uit de grond gestampt had om lokale studenten financieel te ondersteunen. Zijn familie en vrienden organiseerden in maart de ‘Achillesrun’ als eerbetoon. De wedstrijd werd genoemd naar ‘Achilles Sport’, de winkel die Lieven in Sint-Joris-Weert uitbaatte. De opbrengst van de run ging integraal naar de werkgroep ‘Agogo steunt studenten’.