Vrije Basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee ontvangt provinciale subsidie voor aankoop van fietsmateriaal ADPW

13 december 2019

15u14 0 Oud-Heverlee De Vrije Basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee krijgt van de provincie Vlaams-Brabant 3.473 euro voor de aankoop van loopfietsen, verkeerseducatief materiaal en fietsbeugels.

“We willen zoveel mogelijk inwoners aan het fietsen krijgen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Hoe meer kinderen te voet of met de fiets naar school gaan, hoe minder auto’s in de omgeving van de school. Dat zorgt dan weer voor een veiligere schoolomgeving en het past in onze provinciale ambitie om klimaatneutraal te worden.”

Met deze provinciale subsidie investeren scholen in een betere fietsenstalling, extra materiaal voor de verkeerslessen of in schoolfietsen. De scholen krijgen, naast financiële steun, ook advies op maat om hun projecten verder uit te werken.