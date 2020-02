Vorming kansarmoede op het platteland ADPW

07 februari 2020

Wie op zoek is naar methoden om met mensen in armoede aan de slag te gaan vindt tijdens een vormingsavond op donderdag 13 februari in het gemeentehuis een waaier van bruikbare middelen.

CEDES wil de aanwezige creativiteit en deskundigheid van hun team ter beschikking stellen van anderen die de armoedekloof willen leren overbruggen en niet goed weten hoe dit aan te pakken. Het zal daartoe bruikbare en concrete handvaten geven. Wie op zoek is naar methoden om met mensen in armoede aan de slag te gaan vindt bij CEDES een waaier van bruikbare middelen. Het ontwikkelde pakketten over armoede of één van de sociale grondrechten. Deze vorming wordt georganiseerd voor mensen die in hun werkveld met deze materie in aanraking komen.

De vormingsavond vindt plaats in raadzaal Meerdael, in de Gemeentestraat in Oud-Heverlee. Inschrijven is niet nodig.