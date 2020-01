Voormalig burgemeester Oud-Heverlee stapt uit gemeenteraad JSL

30 januari 2020

12u56 0 Oud-Heverlee Alexander Binon (N-VA), voormalig burgemeester van Oud-Heverlee, heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. Binon zetelde 25 jaar lang in de gemeenteraad en was tussen 2017 en 2018 burgemeester van Oud-Heverlee.

Bij de verkiezingen in 2018 werd N-VA de grootste partij, Binon zelf leidde met 928 voorkeursstemmen, maar partijen CD&V en Groen besloten met de SP.A een coalitie te vormen. Hij is niet akkoord met de richting van het huidig bestuur en kan de gang van zaken in de gemeenteraad “niet meer aanzien”. Hij zal zich voorlopig focussen op zijn advocatenkantoor en zijn functie als juridisch adviseur van Vlaams minister Ben Weyts. Bij de volgende verkiezingen zal Binon wel terug opkomen.

Burgemeester Adri Daniels (CD&V) reageert verrast op zijn ontslag: “Het overvalt ons, ik weet de exacte redenen niet. We hebben hem hier eigenlijk al een hele tijd niet meer gezien. Ik sta altijd open voor constructieve gesprekken, voor iedereen. Ik begrijp dat hij teleurgesteld is, hij had inderdaad de meeste voorkeursstemmen. Maar nu neemt hij zijn verantwoordelijkheid toch niet helemaal op”.