Vijver aan de Zoete Waters loopt leeg Joris Smets

04 augustus 2020

13u43 0 Oud-Heverlee In de Zoete Waters in Oud-Heverlee is dit weekend de tweede vijver vanaf de Vaalbeek leeggelopen. Het betreft een menselijke fout en er wordt hard gewerkt om de vijver vanaf deze namiddag terug te laten vollopen. “Enkele karpers hebben het niet gered, maar al bij al valt de vissterfte mee”, aldus Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos.

“Het zijn geen natuurlijke visvijvers, ze zijn gemaakt in cascade”, zegt Meulemans. “Dit weekend was het de bedoeling om het niveauverschil tussen de vijvers te overbruggen door een ‘monnik’, een constructie waardoor het water op een veilige manier van de ene vijver naar de andere stroomt. Een aantal planken van die monnik zijn echter doorgeschoten dit weekend waardoor bijna al het water is weggestroomd. De meeste vissen zijn kunnen vluchten naar de andere vijver langs de monnik, maar een aantal karpers hebben het niet overleefd. Gelukkig valt de vissterfte al bij al mee. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan de constructie en in de loop van de namiddag zal de vijver terug binnen vollopen, al zal dat wel enkele dagen in beslag nemen.”