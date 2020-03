Vier maanden cel voor bedreigingen en wapenbezit nadat discussie over boterhammen uit de hand loopt KAR

31 maart 2020

17u56 0 Oud-Heverlee Een man uit Oud-Heverlee heeft vier maanden cel gekregen voor bedreigingen en wapenbezit na een discussie over het smeren van boterhammen.

Frederik L. gooide op 11 september 2018 een mes in de richting van zijn echtgenote. Volgens de politie was de aanleiding een discussie over het smeren van boterhammen. Met een aardappelschiller dreigde de man er verder mee “haar kapot te maken.” Daarna verliet L. zijn huis. Agenten troffen de man aan in zijn auto, met daarin een zakmes in het bestuurdersportier. Hij bleek eveneens onder invloed van alcohol.

Eerder nam de politie al vuurwapens in voorlopige bewaring na een familiale twist. Het ging onder andere om een Winchester replica kaliber 44-40. De rechtbank stelde dat L. zich agressief en onvoorspelbaar gedroeg door zijn overmatig alcoholgebruik. De rechter legde hem een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro op. De gevangenisstraf is met uitstel onder vier voorwaarden. Zo moet L. alcohol mijden en een cursus over intrafamiliaal geweld volgen. De messen werden verbeurdverklaard.