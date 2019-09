Veel rookontwikkeling na kortsluiting KAR

22 september 2019

In een woning in de Bierbeekstraat is zondagnamiddag een kleine brand ontstaan. Vermoedelijk als het gevolg van een kortsluiting. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen en de woning te ventileren. Door het incident was de straat even afgesloten.