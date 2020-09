Vanaf nieuwe onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud geopend: ideale startplek om bosrijke regio te ontdekken Joris Smets

20 september 2020

15u00 2 Oud-Heverlee Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) is zondagnamiddag afgezakt naar de uitkijk- en bezoekerstoren van de onthaalpoort De Torenvalk in het Meerdaalwoud. Die is nu volledig ingericht. De Torenvalk is ook de ideale startplek om de bosrijke regio ten zuiden van Leuven te voet of per fiets te ontdekken.

De toren is 17,40 meter en vijf verdiepingen hoog, en opgebouwd uit inheems hout van duurzaam beheerde bossen. Elke verdieping is op een andere manier ingericht. “De eerste verdieping geeft je een overzicht van enkele leefgebieden, elk met hun specifieke dier- en plantensoorten”, vertelt Regiobeheerder van Natuur en Bos Patrick Huvenne. “Een verdieping hoger blikken we terug op de rijke geschiedenis van Meerdaalwoud en is een picknickplek ingericht. Natuurgidsen kunnen er ook met een groep van een 20 mensen werken, knutselen, vertellen... Op de derde verdieping krijg je in het kleinste speelbos ter wereld een blik op de toekomstplannen. De vierde verdieping werd door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud ingericht. Via een interactieve module kom je ook alles te weten over het leven van de torenvalk. Dat is de mascotte van deze onthaalpoort.”

Staycation

Minister van Natuur Zuhal Demir kwam zondag een kijkje nemen. “Het succes van staycation heeft aangetoond dat we ook binnen onze landsgrenzen een ongelooflijk aanbod aan natuurbeleving hebben”, stelt Demir. “De inrichting van aantrekkelijke onthaalpoorten is belangrijk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze prachtige Vlaamse natuur. Daarnaast zijn ze heel nuttig om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Onthaalpoort De Torenvalk vervult hier een heel belangrijke rol en tilt natuurbeleving naar een hoger niveau.”