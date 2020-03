Van de beste wijnen tot ovenvers brood: deze handelaars in Oud-Heverlee staan voor u klaar JSL

24 maart 2020

10u42 0 Oud-Heverlee In tijden van corona hebben veel handelaars het moeilijk. Hierdoor gaan velen van hen leveren de komende weken of is er de mogelijkheid een bestelling af te halen. Hier vindt u een handig overzicht van alle handelaars in Oud-Heverlee bij wie u terecht kunt: van ovenvers brood tot de heerlijkste wijnen en de mooiste planten.

Door afhaalmaaltijden te bestellen, lokaal uw aankopen te doen en desgewenst aan huis te laten leveren of af te halen helpen we samen de zelfstandigen in Oud-Heverlee de crisis te overbruggen. Inwoners van de gemeente zijn wel even zoet: het is een uitgebreide lijst waar voor ieder wat wils opstaat.

Indien u zelf afhaalmaaltijden bereidt of een handelaar bent die ook aan huis levert, dan kan u uw gegevens achterlaten op ondernemen@oud-heverlee.be of 16 38 88 34. De lijst wordt voortdurend aangevuld.

Alle betrokken handelaars in Oud-Heverlee vindt u hier.