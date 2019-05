Uitslagen Vlaams parlement gekend, nationale tendenzen niet gevolgd Stefan Van de Weyer

26 mei 2019

19u54 4 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee zetten de nationale politieke tendezen zich voor het merendeel niet verder, N-VA blijft wel de grootste met 31,3%. Daarna volgen Groen, CD&V, Open Vld, Sp.a en Vlaams Belang. De andere partijen haalden de kiesdrempel van vijf procent niet.

In Oud-Heverlee gingen 7.561 burgers stemmen, daarvan gingen 31,3 procent of omgerekend 2.364 naar N-VA. Groen en CD&V streden er om de tweede plaats, de groenen wonnen het met 1.254 stemmers tegenover 1.227 christendemocratische kiezers. Open Vld (1.128) en Sp.a (622) vervolmaken de top vijf, gevolgd door Vlaams Belang met 571 stemmen. Ook in deze groene gemeente kregen ze meer stemmen in vergelijking met vorige soortgelijke verkiezing, de stijging is wel veel minder dan op federaal vlak het geval is. PVDA klokt af met 309 stemmers of 4,1 procent. DierAnimal (55), Pro (16) en UF (15) moesten met de allerkleinste kruimels tevreden zijn en speelden zoals verwacht geen rol van betekenis.