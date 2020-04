Twaalf maanden cel voor inbreker die oog in oog stond met bewoner KAR

17 april 2020

Een man is veroordeeld tot twaalf maanden cel voor een inbraakpoging en het stelen van een damesfiets in Oud-Heverlee op 9 februari van dit jaar. Gheorge C. drong een huis binnen met een zaklamp en kwam oog in oog te staan met de bewoner van het huis. Die had uit schrik al naar een loodjesgeweer gegrepen. “Het is duidelijk dat beklaagde er zelfs niet voor terugdeinst om een woning binnen te dringen om te kunnen stelen”, oordeelde de rechtbank. Die gaf C. een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 200 euro.