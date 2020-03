Tot vijf jaar cel voor Roemeense bendeleden die ramkraak pleegden op Aldi met dodelijke afloop Kim Aerts

20 maart 2020

17u37 1 Oud-Heverlee Zes Roemenen zijn veroordeeld voor een mislukte ramkraak op een Aldi-filiaal in Oud-Heverlee twee jaar geleden. Daarbij stierf een kompaan onder het puin toen ze met een vrachtwagen de winkel ’s nachts binnen reden. De leider van de bende kreeg vijf jaar cel.

Vijf van hen waren op vijf februari 2018 op dievenpad in Oud-Heverlee. Hun doelwit was het Aldi-filiaal in de Blandenstraat in Haasrode. Eerst probeerden ze langs het dak binnen te geraken met allerhande gereedschap, maar dat mislukte. Toen kwamen ze op het lumineuze idee om met een gestolen vrachtwagen Iveco door een muur van het pand te rijden. Dat lukte wel, maar de klap was zo hevig dat een groot deel van de muur instortte. De vier kompanen lieten hun makker achter en ze sprongen in twee vluchtauto’s. Een Saab met Roemeense nummerplaat kon worden geïntercepteerd, maar de twee inzittenden vluchtten weg in de velden. Uiteindelijk kon het Leuvense parket vijf verdachten voor de rechter brengen op basis van telefonie- en sporenonderzoek. Enkelen van hen stonden ook nog terecht voor poging diefstal in warenhuizen Aldi en Eldi en tankstations van Shell in Stabroek, Wuustwezel en Waremme in 2018.

Spin in het web

Ion-Dumitru D. werd aanzien als leider van de bende. Hij ronselde landgenoten om af te zakken naar Nederland om van daaruit diefstallen te plegen. Volgens de rechtbank was hij ook betrokken bij de verkoop van het tweede vluchtvoertuig, een Mercedes Vito, en verbleef hij sinds 25 september 2017 in België. “Hij bevond zich daardoor in een goede positie om de activiteiten van de vereniging te coördineren”, meende de rechtbank. De rechter gaf Ion-Dumitru D. met vijf jaar cel en 4.000 euro boete de zwaarste straf. Drie anderen kregen veertig maanden cel en 2.000 euro boete. Alle vier werden ze schuldig geacht aan de onopzettelijke doding van hun kompaan die zijn leven liet bij de ramkraak. Twee anderen kregen tien maanden cel voor hun betrokkenheid bij de andere pogingen tot diefstal. Een Roemeen kreeg de vrijspraak van de rechter bij gebrek aan bewijs. Voor de twee beklaagden die verstek lieten gaan, werd de onmiddellijke aanhouding gevorderd.