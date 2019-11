Toelage aan opvoeders kind met een handicap ADPW

20 november 2019

Inwoners van Oud-Heverlee die thuis de verzorging op zich nemen van een kind dat gerechtigd is op verhoogde kinderbijslag krijgen een jaarlijkse toelage voor de bijzondere zorgen die dit kind vereist en dit tot zijn/haar 21 jaar. Voorwaarde is wel dat het kind niet in een instelling of internaat verblijft.

De toelage wordt gebaseerd op het aantal punten toegekend in het kader van de wetgeving op de verhoogde kinderbijslag voor zieke en gehandicapte personen. Omdat dit evaluatiesysteem gebaseerd op drie pijlers pas sedert 2003 in voege is, zijn er nog een aantal kinderen die een score bekwamen op basis van het vorige scoresysteem dat alleen rekening houdt met de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.

