Toekomstforum Zoet Water van start ADPW

15 november 2019

De gemeente Oud-Heverlee stuurde bijna 2.000 uitnodigingen uit aan inwoners van de gemeente, die bij loting uitgekozen werden om deel te nemen aan het Toekomstforum Zoet Water.

“De bedoeling is om uit de mensen die positief op deze oproep antwoorden een representatieve groep te selecteren waarmee we dan in de eerste helft van volgend jaar gaan nadenken over de toekomst van de volledig site van het Zoet Water. Dit initiatief wordt genomen door de voltallige gemeenteraad, oppositie en meerderheid samen. We hopen op een grote belangstelling”, zo klinkt het bij de gemeente Oud-Heverlee.

Meer informatie vind je op www.zoetwater.be.