Toekomstforum Zoet Water start veelbelovend JSL

17 februari 2020

16u12 0 Oud-Heverlee Het Zoet Water in Oud-Heverlee is een site, gelegen tussen Meerdaalwoud, Heverleebos en de Dijlevallei. De site heeft vele mogelijkheden die vandaag onderbenut blijven. Via een Masterplan wil de gemeenteraad het Zoet Water aantrekkelijk maken voor allerlei functies en gebruikers. Zaterdag kwamen burgers van het toekomstforum voor de eerste keer samen.

Een groep van gelote burgers, gemeenteraadsleden en experts kwam deze zaterdag voor het eerst samen om aanbevelingen voor het Masterplan te formuleren. Om dit ambitieuze plan te realiseren is gekozen voor een vernieuwende aanpak. De voorzitter van de gemeenteraad, Adinda Claessen, gebruikt haar neutrale positie om dit project te trekken. “We hebben ingeschreven op een oproep van de Vlaamse overheid en VVSG voor meer participatie voor en door gemeenteraden. Het Zoet Water is immers hét project bij uitstek waar iedereen in de gemeente zich mee verbonden voelt. We testen hier twee vernieuwende zaken: co-creatie met gelote burgers, en samenwerking over partijpolitieke grenzen. Dit is een verfrissende ervaring en we zijn benieuwd waar we gaan uitkomen”.

Na een introductie, landschapslezing en wandeling op de site, verzamelde de groep in het gemeentehuis. Hier gaven experts presentaties over verschillende thema’s. De deelnemers namen de tijd om de inzichten te bespreken in kleinere groepjes. Ook de gemeenteraadsleden namen deel aan deze gesprekken.

Financiële impact

“Iedereen was heel enthousiast”, zegt burgemeester Adri Daniels (CD&V). “Er is veel besproken en al veel op papier gezet. Tijdens de tweede bijeenkomst zal er worden gekeken naar de financiële impact van de voorstellen. In april, tijdens de laatste bijeenkomst, zullen er concrete beslissingen worden gemaakt”.

In maart en april volgen er nog twee forumdagen. In mei komen de beleidsaanbevelingen op de tafel van de gemeenteraad en is het aan het bestuur om deze verder uit te werken. Het definitieve Masterplan voor de site wordt dit najaar verwacht.

