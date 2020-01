Tijdelijke storing bij dienst burgerzaken en voor internet en telefonie ADPW

14 januari 2020

Door een algemeen probleem bij Belnet is het momenteel voor de dienst burgerzaken in Oud-Heverlee niet mogelijk om officiële documenten te raadplegen of af te drukken en voor alle diensten om mails te beantwoorden of telefoons te doen.

“Het gaat om een algemeen probleem dat rond 5 uur vanochtend ontstond, vermoedelijk na een software-update op het Belnet-netwerk. Deze internetproblemen treffen 1 op 3 van de Vlaamse steden en gemeenten. Belnet werkt momenteel aan een oplossing. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn. Wij raden u aan om uw bezoek aan de dienst burgerzaken even uit te stellen of eerst telefonisch contact op te nemen”, zo klinkt het advies van de gemeente Oud-Heverlee.