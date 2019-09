Test van BE-Alert op 3 oktober ADPW

25 september 2019

De gemeente Oud-Heverlee organiseert op donderdag 3 oktober een test met het zogenaamde BE-alert, een systeem dat iedereen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

“Op 3 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook Oud-Heverlee doet mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via e-mail het volgende testbericht ontvangen: ‘Dit is een test. Er is geen reactie vereist. Bovendien willen we al wie nog niet geregistreerd is, aanmoedigen om zich zo snel mogelijk te registreren. Zo bent u onmiddellijk op de hoogte wanneer er zich een noodgeval voordoet én weet u ook meteen wat er op dat moment van u verwacht wordt. Bent u nog niet ingeschreven, doe dit dan nu op www.be-alert.be”, zo klinkt het bij de gemeente Oud-Heverlee.

Procedures inoefenen

Door BE-Alert te testen, kan de gemeente de procedures inoefenen. “Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie”, zo luidt het.

BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Iedereen kan verwittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Een smartphone is dus niet nodig. Bovendien is BE-Alert volledig gratis.