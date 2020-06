Straatverlichting wordt selectief gedoofd op weekdagen Kim Aerts

Vanaf maandag 22 juni wordt de straatverlichting in Oud-Heverlee gedurende de weekdagen selectief gedoofd. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting evenwel overal nog branden, evenals op de volgende doorgangswegen: Waversebaan, Leuvensestraat, Ophemstraat, Beekstraat, Neerijsebaan, Maurits Noëstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Bierbeekstraat, Haasroodsestraat, Blandenstraat, Dassenstraat en Parkstraat. Het gemeentebestuur wil in de strijd tegen de klimaatopwarming het goede voorbeeld geven. Daarnaast pleiten volgens het gemeentebestuur ook andere argumenten voor een rationeler omgaan met straatverlichting. Het doven van de verlichting vermindert de lichtvervuiling.

“Uit eerdere ervaringen in Vlaanderen leren we dat doven van straatverlichting niet leidt tot meer inbraken. Dat is ook de ervaring van onze politiezone. Na een jaar plant het bestuur een grondige evaluatie van deze maatregel, mee op vraag van de gemeenteraad”, luidt de boodschap.