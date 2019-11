Spaans Dak behoudt score van 14 in Gault&Millau ADPW

04 november 2019

20u15 0

Restaurant Spaans Dak aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee behoudt zijn score van 14/20 in de culinaire gids Gault&Millau. Het restaurant viel voor de eerste keer in de gids te noteren in 2013. Het restaurant van toenmalige patron en chef-kok Michel Uyttendaele kreeg toen met een 13 op 20 een schitterend rapport mee. Enkele jaren later heeft de zaak er een puntje bijgekregen, waarmee het de enige zaak uit de gemeente Oud-Heverlee is die in de lijst van Gault&Millau mag prijken.