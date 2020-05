Skatepark gaat opnieuw open: acht skaters toegelaten op hetzelfde moment KAR

22 mei 2020

14u50

Vanaf volgende week woensdag gaat het skatepark in het zoetwaterpark in Oud-Heverlee weer open onder bepaalde voorwaarden. Het zal twee keer per week open gesteld worden, op woensdag- en zaterdagnamiddag. Van 14 uur tot 17 uur zal er toezicht gehouden worden door meerderjarige vrijwilligers. Er worden maximum acht skaters toegelaten worden op hetzelfde moment. Indien er meer gegadigden zijn, zal er met een beurtrol gewerkt worden. Alle regels van social distancing zullen nog steeds van toepassing zijn, geeft de gemeente mee. Voor vragen kan iedereen terecht op de dienst vrije tijd op vrijetijd@oud-Heverlee.be.