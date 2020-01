Sint-Egidiusgemeenschap organiseert debat over vluchtelingen en daklozen ADPW

21 januari 2020

13u59

Jan De Volder en Els Verlinden van de Sint-Egidiusgemeenschap gaan op vrijdag 14 februari in gesprek met de cafégasten over hun werk voor vluchtelingen en daklozen. Dat doen ze vanaf 20 uur in café De Sortie in Oud-Heverlee. “Daarna discussiëren we tussen pot en pint over het thema, er is livemuziek en we sluiten af met een ‘pousse café’ door onze ambassadeurs Geert Van Istendael en Peter Rouffaer”, zo klinkt het.

Tijdens dit Wereldcafé wordt de fototentoonstelling ‘AANDENKEN’ geopend, die aantoont dat alle mensen in noodsituaties op dezelfde manier reageren. “Ze willen meenemen wat hen bindt aan hun thuis, wat hen herinnert aan (groot)ouders, kinderen of andere geliefden. Met de tentoonstelling hopen we dat de inwoners en de asielzoekers doorheen hun culturele verschillen elkaar beter leren kennen als mens.”

De fototentoonstelling is van 17 februari tot 16 maart 2020 nog te bezichtigen in de bibliotheek van Haasrode.