Samenwerking met vzw Mobiel verlengd Stefan Van de Weyer

29 mei 2019

16u13 2 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee verlengde onlangs de samenwer king met de vzw Mobiel uit Leuven voor het aanbieden van aangepast vervoer. Elke rolstoelgebruiker die in Oud-Heverlee woont, kan zo een beroep doen op de dienst. De busjes zijn uitgerust met een elektrische lift.

Het vervoer kan individueel of in groep, twee begeleiders mogen per rit gratis mee. Lidmaatschap bij vzw Mobiel is overigens gratis. De gebruiker betaalt wel de kilometers die hij of zij in de bus zit , voor een rit onder de vijftig kilometer is dat 0,50 cent per kilometer. Bij een rit die meer dan vijftig kilometer telt, kost het 1,50 euro per kilometer plus 2 euro instapkosten. Aanvragen moeten uiterlijk twee werkdagen op voorhand gebeuren via www.vzwmobiel.be/dav of 016 20 53 83. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.