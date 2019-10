Retro Party voor Keniaans weeshuis en school ADPW

De Retro Party in Oud-Heverlee staat dit weekend in het teken van het Keniaanse project 'Hope for Kabondo', een weeshuis en een school in Kenia waar ook de voorbije jaren geld aan werd gedoneerd. Met dit geld slaagde men erin een volledige ruwbouw af te werken en zo nieuwe administratieve ruimtes te creëren, een eerste computerklas te installeren, een landbouwvoertuig te herstellen, een waterpomp te plaatsen en nieuwe schoolboeken aan te kopen.

Retro Bar en Retro Party VII, die het Keniaanse project financieel ondersteunen, zullen zaterdag 5 oktober opnieuw plaatsvinden. De organisatie zal opnieuw alle winst doneren aan Hope for Kabondo: een weeshuis en school in Kenia waar de voorbije edities al meer dan 5200 euro aan werd gedoneerd. En dat wierp zijn vruchten af. “Hiermee werd een volledige ruwbouw afgewerkt. Zo wisten ze er nieuwe administratieve ruimtes te creëren, een eerste computerklas te installeren, een landbouwvoertuig te herstellen, een waterpomp te plaatsen en nieuwe schoolboeken aan te kopen. Het geld wordt zeer goed gespendeerd en daarom twijfelden we geen moment om hen te blijven steunen. Bovendien staan wij als organisatie rechtstreeks in contact met Achieng, de directrice van de Keniaanse instelling, zodat we zeer goed op de hoogte blijven van wat er met het geld gebeurt. Ook de overschrijving gebeurt rechtstreeks, zonder tussenorganisaties, zodat een maximaal bedrag terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben”, zo zegt een fiere Lukas Senaeve van het feestcomité Retro Party.

“Het evenement start om 17 uur op de parking van jeugdhuis JooW (Oud-Heverlee) met de Retro Bar, waar iedereen welkom is voor een avondmaaltijd of om gewoon iets te komen drinken met vrienden en familie. Verder kan jong en oud hier hun schietkunsten demonstreren aan het schietkraam of op de volksspelen en kunnen de jongsten zich laten schminken. De organisatie beschikt over een ruime collectie vinylplaten, waar iedereen in mag snuffelen om zijn favoriete plaat uit de ‘60’s, ‘70’s, ‘80’s of ‘90’s aan te vragen aan onze ‘Radio Retro’-stand. Alle tenten zijn gedecoreerd met retro-objecten, om een gezellige en nostalgische sfeer te brengen”, vertelt Senaeve.

Vanaf 23 uur begint de zevende editie van de lokaal legendarische Retro Party binnenin het jeugdhuis. Hier wordt enkel muziek uit de vorige eeuw gedraaid. Zo komt DJ Daddy Cool opnieuw naar Oud-Heverlee. “Deze deejay draaide in de jaren ‘80 en ‘90 al in de grote Belgische discotheken. Zo was hij - onder de naam DJ Geert Dubois - resident DJ in discotheek Krypton en draaide hij onder andere in discotheek Tropicana en disco La Scala. DJ Daddy Cool staat al enkele jaren in de line-up van de Gentse Feesten, waardoor hij zich ook daar resident DJ kan noemen. Hij is vandaag onmisbaar op Vlaamse disco, retro en foute party’s en wordt daarom ook elk jaar opnieuw uitgenodigd op onze Retro Party. Verder zal het DJ-duo Nine 2 Five voor het eerst komen optreden. Zij hebben al ervaring opgedaan in clubs in Parijs en Madrid, maar ook op locaties in België als de Vooruit (Gent) of de Versuz (Hasselt). Ze zullen voornamelijk ’90’s muziek draaien en worden daarbij live begeleid door een violist”, besluit Senaeve.