Recyclagepark gesloten op donderdag 30 mei Stefan Van de Weyer

28 mei 2019

20u52 2

Op donderdag 30 mei is het recyclagepark in de Bierbeekstraat 8 B in Blanden gesloten en dit naar aanleiding van Hemelvaartsdag. Vanaf vrijdag kan iedereen er opnieuw terecht tijdens de normale openingsuren. Meer informatie valt te bekomen via www.ecowerf.be/oud-heverlee