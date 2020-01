Provinciale subsidie voor nieuw fietspad in Dassenstraat ADPW

16 januari 2020

De provincie Vlaams-Brabant gaf in 2019 5,9 miljoen euro voor 21 fietsprojecten in de Vlaams-Brabantse gemeenten. “Het voorbije jaar investeerden we 500.000 euro in een nieuw stuk fietssnelweg en verlichting op de F1 Mechelen-Brussel in Zemst”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Bovendien zijn er in 2019 veel investeringen voorbereid.”

In 2019 liepen ook enkele studies om nieuwe fietssnelwegprojecten te plannen en te ontwerpen, onder andere op de F24 (Leuven-Tienen), F25 (Leuven-Aarschot) en F27 (Leirekensroute, Londerzeel-Opwijk).

De Dassenstraat in Haasrode (Oud-Heverlee) had duidelijk nood aan een opwaardering. Daarom kregen zij een subsidie als bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.