Proefproject schoolstraat in Pastoor Tilemansstraat ADPW

25 oktober 2019

De gemeente Oud-Heverlee gaat van 4 november tot 20 december bij wijze van proefproject een schoolstraat inrichten in de Pastoor Tilemansstraat tot aan de kapel aan de Overwegstraat. De vrije basisschool Sint-Joris-Weert organiseerde op 20 mei een verkeersweek waarbij een deel van de P. Tilemansstraat werd afgesloten als ‘schoolstraat’ en auto’s geweerd werden.

Veel kinderen, ouders en leerkrachten klonken alvast erg positief. “Via een enquête werden alle betrokken nog verder bevraagd. 97 % van de ouders (74 deelnemers) hebben een positieve advies gegeven over de schoolstraat en 94 % van de deelnemers zijn bereid om een schoolstraat te aanvaarden voor een heel schooljaar. Onze gemeente gaat, bij wijze van proefproject, een schoolstraat inrichten in de Pastoor Tilemansstraat tot aan de kapel aan de Overwegstraat”, zo laat de dienst mobiliteit weten.

Dit project moet zorgen voor een veiliger verkeer in de schoolomgeving, voor een grotere zichtbaarheid van de schoolomgeving en voor een aanmoedigend effect om te voet of met de fiets naar school te gaan. “Het proefproject is voorzien in de schoolperiode (7 weken) tussen de herfst- en de kerstvakantie. De schoolstraat zal plaatsvinden tussen 8.15 en 9.00 uur s’ morgens, tussen 15.15 en 16.00 uur in de namiddag, en tussen 11.35 en 12.20 uur op woensdag.