Proefproject schoolstraat in Pastoor Tilemansstraat verlengd

06 januari 2020

Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee heeft beslist om het proefproject in de Pastoor Tilemansstraat te verlengen tot en met 30 juni 2020, het einde van dit schooljaar.

“Wij verwachten in deze periode de uitslagen van de enquête die door de school wordt georganiseerd en onderzoeken hoe de schoolstraat definitief vorm kan krijgen en welke aanpassingen er aan de infrastructuur nodig zijn. Ter herinnering, in een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is, prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt en voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets en ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder”, zo luidt de boodschap.

De schoolstraat zal nog altijd plaatsvinden tijdens de schooldagen tussen 8.15 en 9.00 uur s’ morgens en tussen 15.15 en 16.00 uur in de namiddag (tussen 11.35 en 12.20 uur op woensdag).