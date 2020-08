Pop-up zomerbar ‘Bar Play’ opent aan Zoete Waters Joris Smets

10 augustus 2020

18u16 0 Oud-Heverlee Wie nood heeft aan wat verfrissing op een uiterst gezellig terras, naast een speeltuin voor de kinderen, is bij Bar Play aan het goede adres. De gloednieuwe pop-up zomerbar aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee had vrijdagavond een succesvolle opening en staat er nog zeker tot eind september.

Het initiatief komt van de bedrijven Isocraft, Pentagon en Plugn’Play na een oproep van de gemeente Oud-Heverlee. Samen hebben ze op korte tijd een gezellige zomerbar in elkaar geknutseld waar je coronaproof kan genieten van allerlei alcohol- en alcoholvrije drankjes, ijsjes, chips met huisgemaakte guacamole en veel meer. Uitbater Thomas Jonkers (31) is alvast heel tevreden over de openingsavond. “Er was veel volk en alles is heel vlot verlopen”, zegt hij.

Corona

De drie bedrijven verhuren normaal installaties voor evenementen in functie van reclame en marketing. “Het is een all-in-one oplossing die we aanbieden aan klanten. Denk aan promostanden, bar-containers en festivaldecors. De voorbije maanden waren door corona natuurlijk wat minder, maar al bij al viel het nog mee tot een paar weken geleden. Dan begon de agenda toch leeg te lopen, waarschijnlijk door de tweede coronagolf die steeds meer opkomt. We hebben rond de 25 werknemers in dienst dus alle werk is momenteel mooi meegenomen. We zijn heel blij dat we deze pop-up zomerbar kunnen uitbaten aan de Zoete Waters.”

Zomerbar

De bar wordt uitgebaat door Thomas, samen met Peter Janssens en Peter Clockaerts. “Op korte tijd hebben we het concept aan de gemeente voorgesteld en de zomerbar coronaproof opgesteld”, vertelt Thomas. “Een bubbel van maximaal 10 personen is welkom op de houten bankjes met kussens. De bubbels worden gescheiden van elkaar door plexiglas. Om je gegevens achter te laten en te bestellen moet je niet eens van je plaats komen, dat gaat via een scansysteem aan tafel. Moest het opeens beginnen regenen dan hebben we plooitentjes die snel opgesteld kunnen worden. Buiten werken met een mondmasker is met deze temperatuur iets minder ideaal, maar het is belangrijk dat alles op een veilige manier verloopt. In augustus zullen we ook nog kleinschalige optredens voorzien en meer eten, denk aan pizza of barbecue.”

Bar Play is open van maandag tot donderdag van 12 uur tot 23 uur en vrijdag tot zondag van 11 uur tot 24 uur.