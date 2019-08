Politie betrapt dieven na inbraak in Duivenstaat ADPW

26 augustus 2019

Een bewoonster van de Duivenstraat in Oud-Heverlee merkte zondagochtend verdachte gedragingen op in de straat. Twee jongemannen zouden rond voertuigen gehangen hebben. Toen de politie ter plaatse ging, zagen de agenten onderweg twee mannen die aan de beschrijving voldeden. Ze controleerden hen en de jongemannen hadden een rugzak met kledij, een identiteitskaart en een bankkaart bij zich die op naam stonden van bewoners van de Duivenstraat. De politie belde aan bij het huis van de bewoners in kwestie en merkte dat de auto van het gezin was doorzocht. Er waren onder andere handtassen, bankkaarten, cash geld, een rugzak en kledij verdwenen. Het parket dagvaardde het tweetal, een 31-jarige man en een 16-jarige jongen zonder adres in België, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij moeten in oktober voor de rechter verschijnen.