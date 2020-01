Poëzieweek in de bib ADPW

17 januari 2020

In de bibliotheek van Haasrode is het van donderdag 30 januari tot woensdag 4 februari is het ‘Poëzieweek’. Daar zullen gedichten te bekijken zijn die zijn uitgewerkt met passende kalligrafie. Naast de tentoonstelling van de gedichten uitgewerkt in kalligrafie is er ook nog een thematafel rond poëzie.