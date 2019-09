Petitie vraagt om verkeersfilter Brainestraat af

te schaffen: “Andere wegen zijn nu nóg drukker” ADPW

08 september 2019

12u13 0 Oud-Heverlee De discussie rond de verkeersfilter in de Brainestraat, die werd afgesloten, blijft hoog oplaaien. De buurtbewoners drongen al lang aan op een oplossing, aangezien de straat volgens hen voltijds dienst deed als sluipweg en er te hard gereden werd. Tegenstanders vinden het een asociale maatregel, aangezien er nu files op andere plaatsen ontstaan. Intussen gaat een petitie rond tegen de filter.

“Voor deze ingrijpende maatregel zocht het schepencollege enkel draagvlak bij de bewoners van de Brainestraat en de Kloosterweg. Nochtans ondervindt een veel ruimere groep inwoners hinder van deze beslissing. Het kanaliseren van het verkeer langs de Naamsesteenweg en Onze-Lieve-Vrouwstraat doet de verkeersdrukte op deze al uiterst drukke wegen toenemen en leidt op het kruispunt van beide wegen tot filevorming die op piekmomenten evolueert naar een verkeersinfarct”, zegt Renilde Vansina, die de petitie opstartte. “De leefbaarheid voor de omwonenden komt hierdoor verder in het gedrang: lawaaihinder, luchtvervuiling, hinder bij het in- en uitrijden, onveilige situaties, en ga zo maar door. De precaire situatie op de Onze-Lieve-Vrouwstraat was gekend en er waren gesprekken met het plaatselijke actiecomité. Maar zelfs dat comité van inwoners die de nadelen van de afsluiting volledig moeten dragen, werd niet betrokken bij het beslissingsproces. Daarnaast is de Brainestraat voor heel wat inwoners geen sluipweg maar gewoon de kortste weg naar en van Leuven. Deze inwoners worden nu verplicht om te rijden en nodeloos in de file te staan. De bovenlokale oost-westsluiproute loopt niet langs de Brainestraat, maar langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Maurice Noëstraat”, meent Vansina. “Daarom vraag ik aan het schepencollege om de afsluiting ongedaan te maken”, besluit Vansina.

Gepaste oplossing

Bij de gemeente Oud-Heverlee zijn ze niet geneigd om op die vraag in te gaan. “Begin 2018 bleek uit metingen dat er een reëel probleem is van sluipverkeer in de Brainestraat. We registreren hier driemaal meer verplaatsingen dan wat gangbaar is voor een dergelijk type weg. Bovendien blijkt dat 1 op 5 bestuurders te snel rijdt. Het bestuur ging dan ook al in juni 2018 in gesprek met de inwoners om te zoeken naar een gepaste oplossing. De verkeersdienst van de politie werd hierbij nauw betrokken en heeft verschillende scenario’s onderzocht. In deze analyse kwamen ook andere knelpunten aan bod. Na het inrijden van de Brainestraat komende van de Naamsesteenweg wordt de bestuurder onmiddellijk geconfronteerd met het kruispunt Brainestraat/Kloosterweg. Op dit kruispunt geldt voorrang van rechts. Bestuurders komen de Brainestraat echter ingereden met een hoge snelheid en negeren systematisch de voorrangsregel, wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt. Ook wordt door het instellen van de verkeersfilter in de Brainestraat, een conflictluw kruispunt gecreëerd voor de fietsers op de Naamsesteenweg”, aldus het gemeentebestuur.

Afwachten

De gemeente wil afwachten of de maatregel een wijziging in het verkeerspatroon teweeg brengt. “Een zekere hinder, zeker in de aanvangsfase, was dan te verwachten.” Een eerste, tussentijdse evaluatie volgt al in oktober. “Momenteel gebeuren de nodige verkeersmetingen om deze analyse zo objectief mogelijk te onderbouwen”, besluit het gemeentebestuur.