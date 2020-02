Oud-Heverlee zoekt kunstenaars voor het project Kunst-dam Joris Smets

26 februari 2020

13u14 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee doet een oproep voor de realisatie van een kunstwerk in het kader van het project Kunst-dam. Je kan je projectvoorstel tot 15 april via het digitaal loket bezorgen. Het kunstwerk wordt ingehuldigd op 15 augustus 2020.

Kunst-dam is een permanente tentoonstelling aan het Zoet Water, op de dam tussen de Molenvijver en de Huisvijver. De kunstwerken gaan in interactie met de omgeving en weerspiegelen zo het typische karakter van het Zoet Water. De stenen die de gemeente ter preventie van wildparkeerders plaatste, worden door creatieve interventies deel van een blijvende openluchttentoonstelling.

Oproep

De gemeente Oud-Heverlee doet ook dit jaar een oproep voor de realisatie van een kunstwerk in het kader van het project Kunst-dam. Het werk weerspiegelt één of enkele van de vijf typerende elementen van de Zoet Water site met name haar historische waarde, de esthetische waarde, haar natuurwetenschappelijke waarde, het recreatieve karakter en het kunstzinnige karakter.

Een deskundige jury zal een werk selecteren op basis van de genoemde site-elementen met de natuur als inspiratiebron en/of uitgangspunt en op basis van de technische vereisten. Voor de realisatie van het uiteindelijke kunstwerk staat een budget van 2500,00 euro ter beschikking.