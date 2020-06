Oud-Heverlee steunt haar jeugdverenigingen Joris Smets

17 juni 2020

11u24 0 Oud-Heverlee Elke zomer trekken bijna 800 jongeren uit Oud-Heverlee op kamp. Ook deze zomer trekken de scouts van Haasrode, van Weert, de Chiro van Oud-Heverlee en Chiro Blanden en de jonge muzikanten van Violette ondanks corona op kamp. De gemeente Oud-Heverlee trekt nu 20.000 euro uit om alle jeugdverenigingen te ondersteunen.

Ook het Don Bosco speelplein paste zijn werking aan, en organiseert 5 speel-pleinbubbels. Daar kunnen 7 weken lang meer dan 150 kinderen en jongeren naar hartenlust ravotten. Al deze aanpassingen vragen in de eerste plaats ontzettend veel inzet en creativiteit van alle monitoren en gelukkig ontbreekt het daar niet aan in Oud-Heverlee. “Toch betekent het voor heel wat verenigingen ook heel wat bijkomende kosten: een douchewagen, een mobiele wasplaats, een extra bus om de bubbels uit elkaar te houden, een extra vrachtwagen om materiaal apart te vervoeren”, klinkt het bij de gemeente.”

De gemeente Oud-Heverlee trekt 20.000 euro uit om alle jeugdverenigingen te ondersteunen. “Elke vereniging krijgt een pakket in natura per bubbel, en daarnaast ook een bedrag per deelnemend kind. Daarnaast kunnen ook alle eigen kampen van de gemeente doorgaan op corona-veilige wijze. Zo bezorgen we meer dan 1.500 kinderen en jongeren een onvergetelijke, deugddoende zomer.”