Oud-Heverlee organiseert elke weekdag beweegmoment op Facebook JSL

01 april 2020

16u51 0 Oud-Heverlee Vanaf donderdag 2 april 2020 organiseert de gemeente Oud-Heverlee elke weekdag om 16.00 uur een beweegmoment voor alle inwoners. Je kan meedoen via de Facebookpagina van Oud-Heverlee en de gemeente moedigt alle inwoners aan om deel te nemen.

Iedereen zit thuis iets teveel stil en daarom neemt de gemeente Oud-Heverlee initiatief. Svenja, Fillet, lesgeefster van de reeks conditietraining 50+ in Oud-Heverlee, zal dit beweegmoment elke dag begeleiden. Elk moment duurt ongeveer 10 minuten en is toegankelijk voor jong en oud. Doe vanaf donderdag dus elke weekdag mee met Oud-Heverlee beweegt, want blijven bewegen is essentieel is deze tijden. Het wekelijks beweegmoment vind je vanaf morgen hier.