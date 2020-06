Oud-Heverlee maakt schoolomgevingen veiliger Joris Smets

15 juni 2020

18u09 0 Oud-Heverlee Sinds kort is Oud-Heverlee lid van het Octopusplan en heeft de gemeente zich geëngageerd voor de charter “schoolomgeving 2.0". In het kader van het Octopusplan werd gestart met de plaatsing van kleurrijke, visuele aanduidingen op de wegen in de schoolomgevingen.

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht wil de gemeente werk maken van veilige schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. “Hiervoor gaan we gebruik maken van thermoplasten”, klinkt het. “Dit zijn kleurrijke, visuele aanduidingen op de weg, die duidelijk maken dat dit een schoolomgeving is en de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden. Deze zomer plaatsen we er drie per schoolomgeving (Sint-Joris-Weert, Blanden, Haasrode en in Oud-Heverlee wordt het één grote schoolomgeving voor de twee scholen).”

Vandaag zijn de werken gestart in Sint-Joris-Weert.