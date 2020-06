Oud-Heverlee lanceert proefproject voor wekelijkse markt aan Zoet Water Joris Smets

10 juni 2020

16u12 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee lanceert een proefproject voor de organisatie van een markt aan het Zoet Water. De markt wordt vandaag uitgebreid met een verse slager en na evaluatie van de proefperiode eind deze maand zal het concept verder worden uitgewerkt. Burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls (CD&V) en de eerste klanten zijn alvast heel tevreden dat de gemeente nu een wekelijkse markt heeft.

Vorige week woensdag kon je van 15.00 tot 19.00 uur al terecht bij het groenten- en fruitkraam en het kippenkraam aan de parking op de hoek van Waversebaan en Maurits Noëstraat. Daar staat een nieuwe wekelijkse markt, die vandaag wordt uitgebreid met een verse slager. “Er zijn ook nieuwe aanvragen binnen van kramen die er willen komen staan”, zegt burgemeester Adri Daniëls (CD&V). “Het gaat als een lopend vuurtje en zowel de kraamhouders als de inwoners van Oud-Heverlee zijn heel blij dat ook onze gemeente nu een wekelijkse markt heeft. Eind juni volgt er een evaluatieperiode maar ook daarna zal er nog elke week een markt zijn aan het Zoet Water.”

Tevreden eerste klanten

Het zijn natuurlijk nog altijd coronatijden en bezoekers wordt dan ook aangeraden een mondmasker te dragen en dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat mocht de pret echter niet drukken en de eerste klanten waren talrijk en heel tevreden dat er vers fruit, groenten en vlees kon gekocht worden op de wekelijkse markt aan het Zoet Water. “Er is vorige week al heel veel volk gepasseerd”, zegt Sofie van het groenten- en fruitkraam. “We zijn heel blij hier te kunnen staan om de klanten te bedienen. Er komt ook nog een wafelkraam en een kraam voor tapenades bij binnenkort, wanneer de nieuwe elektriciteitskast is geplaatst.” Bij die eerste klanten waren Ria en haar man Jan: “Het is de eerste keer dat we hier zijn”, zegt Ria. “Het is heel fijn om een eigen marktje te hebben in onze gemeente. Ik mis wel nog een wafelkraam, maar dat is natuurlijk altijd gevaarlijk omdat die wafels zo goed zijn.” Dat ‘gevaarlijke’ wafelkraam komt er dus ook aan binnenkort!