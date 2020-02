Oud-Heverlee lanceert oproep aan inwoners voor herinrichting Zoet Water Joris Smets

13 februari 2020

12u23 0 Oud-Heverlee Oud-Heverlee wil een masterplan laten opmaken voor de ruime omgeving van het Zoet Water. Via het Toekomstforum wil de gemeente inwoners de kans geven om mee te denken over een kwaliteitsvolle herinrichting van deze unieke plek. Nu wordt er ook een oproep gelanceerd aan alle inwoners voor concrete ideeën.

Voor de invulling van de site staat de gemeente Oud-Heverlee open voor inventieve ideeën met concrete uitvoeringsmogelijkheden, maar ook voor partnerschappen en investeerders die win-winsituaties kunnen creëren ten voordele van de inwoners van de gemeente. “De bedoeling is om de Zoet Water site te herinrichten in samenwerking met alle inwoners en stakeholders”, zegt burgemeester Adri Daniels. “Zo kunnen we een goed beeld vormen van wat zij belangrijk vinden en wat er kan gebeuren”.

Alle voorstellen dienen voor 5 maart 2020 ingediend te worden per e-mailadres: toekomstforum@oud-heverlee.be. Het voorstel moet worden toegelicht op een A4 (50% tekst + 50% beeld). Na screening kan je ook een uitnodiging ontvangen om je voorstel toe te lichten.