Oud-Heverlee koopt mondmaskers voor inwoners JSL

22 april 2020

13u29 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee wil zijn inwoners helpen bij de terugkeer naar het gewone leven. Mondmaskers zullen daarin vermoedelijk een belangrijke rol spelen. Zij voorzien nu een mondmasker voor elke inwoner vanaf 12 jaar.

Oud-Heverlee volgt daarmee het voorbeeld van Leuven. “We bereiden momenteel de aankoop voor van herbruikbare stoffen mondmaskers. Deze zullen aangekocht worden voor alle onze inwoners vanaf 12 jaar”, klinkt het. “Voor de verdeling van deze mondmaskers zal de gemeente samenwerken met de vele vrijwilligers van OH-Helpt. We volgen hierbij natuurlijk van dichtbij de instructies en inspanningen van de hogere overheden op. Samen met onze buurgemeenten drongen we vandaag dan ook aan op een gecoördineerde en duidelijke aanpak.”

Chirurgische mondmaskers

Deze aankoop komt er na een andere verdeling van chirurgische mondmaskers. “In samenwerking met de gouverneur verdeelden we reeds chirurgische mondmaskers aan de huisartsen. In de loop van deze week zullen we ook chirurgische mondmaskers bezorgen aan onze thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten en tandartsen.”

Heb je hulp nodig, aarzel niet om contact op te nemen met het gemeentepersoneel via 016 38 88 88 of ohhelpt@oud-heverlee.be .

Meer over Oud-Heverlee

Leuven

gezondheid